Главный приоритет США в урегулировании конфликта на Украине

США хотят добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине, отметил Рубио. На этой неделе между Москвой и Киевом могут пройти прямые переговоры в СтамбулеФото: Инна Вареница / Reuters Приоритеты США в разрешении конфликта на Украине — остановка боевых действий и немедленное перемирие, заявил госсекретарь Марко Рубио в разговоре с британским коллегой Дэвидом Лэмми, сообщил Госдеп.