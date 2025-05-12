Главный приоритет США в урегулировании конфликта на Украине

США хотят добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине, отметил Рубио. На этой неделе между Москвой и Киевом могут пройти прямые переговоры в СтамбулеФото: Инна Вареница / Reuters Приоритеты США в разрешении конфликта на Украине — остановка боевых действий и немедленное перемирие, заявил госсекретарь Марко Рубио в разговоре с британским коллегой Дэвидом Лэмми, сообщил Госдеп.
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