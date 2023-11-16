"Очень денег надо" Мария сочинила диалог между 3 E и Дональдом

Evgenija Palette Ты, Игорь Петров, что ль "из простых"? "Без сережек золотых"... ? Но хоть небольшое представление у тебя о дипломатическом этикете есть?... (Особь, испорченная рабоче-крестьянской идеологией)...

Evgenija Palette Да что ты говоришь, мой ты золотой... Сподобился... Что ты обо мне знаешь, дурачок?... Я? Завидую ЕЙ?... Никогда больше не говори готовые заученные клише, если своих слов не хватает. Производишь впечатление прапорщика-интенданта...