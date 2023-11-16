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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • татьяна александрова александрова
    Косолапый , мелкий урод хочет спрятать свою убогость за этими глупыми и пустыми словами ."Запомни нерусски...
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"Очень денег надо" Мария сочинила диалог между 3 E и Дональдом

"Очень денег надо" Мария сочинила диалог между 3 E и Дональдом

АМАРАНТ "Это я, друг Вова. Не твой конечно." Мощная делегация прибыла из Кыюва за океан.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Ты, Игорь Петров, что ль  &quot;из простых&quot;? &quot;Без сережек золотых&quot;... ? Но хоть небольшое представление у тебя о дипломатическом этикете есть?... (Особь, испорченная рабоче-крестьянской идеологией)...
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15 час.
Evgenija Palette
Да что ты говоришь, мой ты золотой... Сподобился... Что ты обо мне знаешь, дурачок?...  Я? Завидую ЕЙ?...  Никогда больше не говори готовые заученные клише, если своих слов не хватает. Производишь впечатление прапорщика-интенданта...
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15 час.
Evgenija Palette
Что вас так возбудило? Не скажете? А что есть &quot;приличный шалман&quot;... Это что-то еврейское?
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