УЕФА пригласил почетного президента РФС Колоскова на матчи Евро-2024

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил его на матче Евро-2024, который пройдет летом в Германии, передает "Матч ТВ".
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