Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Нальчке провели свадьбу за 100+ млн. рублей. Кто эти люди?

В Нальчке провели свадьбу за 100+ млн. рублей. Кто эти люди?

Праздник на широкую ногу: как в Нальчике сыграли свадьбу века с бюджетом за сто миллионов Современный мир шоу-бизнеса и светской хроники регулярно преподносит поводы для бурных обсуждений, но масштабные торжества состоятельных наследников всегда стоят особняком.

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