В Нальчке провели свадьбу за 100+ млн. рублей. Кто эти люди?

Праздник на широкую ногу: как в Нальчике сыграли свадьбу века с бюджетом за сто миллионов Современный мир шоу-бизнеса и светской хроники регулярно преподносит поводы для бурных обсуждений, но масштабные торжества состоятельных наследников всегда стоят особняком.