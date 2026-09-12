В Нальчке провели свадьбу за 100+ млн. рублей. Кто эти люди?

Праздник на широкую ногу: как в Нальчике сыграли свадьбу века с бюджетом за сто миллионов Современный мир шоу-бизнеса и светской хроники регулярно преподносит поводы для бурных обсуждений, но масштабные торжества состоятельных наследников всегда стоят особняком.
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