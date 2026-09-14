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Эпиграф

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Туриста из Мали обокрали на один миллион евро в парижском отеле

Туриста из Мали обокрали на один миллион евро в парижском отеле

Крупная кража произошла в одной из гостиниц в центре Парижа. Здесь у состоятельного гостя украли часы и ювелирные украшения на сумму примерно один миллион евро.

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