В сфере миграции мы по-прежнему следуем западной повесточке...

Какие уроки мы должны извлечь из массовых беспорядков в Британии, где выходец из мигрантской семьи убил трех девочек, после чего местное население начало антимигрантские протесты, а вооруженные мигрантские банды, в свою очередь, начали нападения на местных? По моему скромному мнению, эти уроки таковы.
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