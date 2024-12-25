Учителя могут начать получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Учителям пообещали больше денег за успехи воспитанников
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Ни какие деньги не поднимут знания у 45 школьников в классе по не будут формировать в классе 15 человек которых можно на паре уроков проверить их знания и выствить отценку. РВСН
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Это, чтобы оценки натягивали, особенно мигрантам?
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16 час.
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