Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин: участие в выборах - общий вклад в победу России

Путин: участие в выборах - общий вклад в победу России

Президент России Владимир Путин заявил, что участие в выборах - общий вклад в победу России. Об этом российский лидер сообщил в обращении к гражданам в связи с предстоящим голосованием в Государственную думу.

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