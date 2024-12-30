Елка на Дворцовой лишилась звезды. Судя по всему, ее сдул ветер. Фрагмент видео онлайн камеры geocam.
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Елка на Дворцовой лишилась звезды. Судя по всему, ее сдул ветер. Фрагмент видео онлайн камеры geocam.