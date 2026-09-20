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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57,88% голосов

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57,88% голосов

После обработки более половины протоколов лидирует «Единая Россия» с результатом 57,88%, КПРФ набирает 13,81%, ЛДПР — 8,67%.

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