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Кухня и дом

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Сало и сосуды: личный взгляд на мифы, риски и разумный подход

Сало и сосуды: личный взгляд на мифы, риски и разумный подход

Признаюсь честно: долгое время я относилась к салу с предубеждением. Слишком часто его демонизируют, рисуя образ жирного куска, который немедленно отправляет холестерин в заоблачные высоты и закупоривает артерии.

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