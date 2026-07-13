Сало и сосуды: личный взгляд на мифы, риски и разумный подход

Признаюсь честно: долгое время я относилась к салу с предубеждением. Слишком часто его демонизируют, рисуя образ жирного куска, который немедленно отправляет холестерин в заоблачные высоты и закупоривает артерии.
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