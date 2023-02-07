Рожин проинформировал о продвижении войск ВС РФ в нескольких районах Артемовска

Российский военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале проинформировал, что войска ВС России смогли продвинуться в северных и северо-восточных районах города Артемовск (Бахмут), сообщает информационный портал "Московский комсомолец".
Российский военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале проинформировал, что войска ВС России смогли продвинуться в северных и северо-восточных районах города Артемовск (Бахмут), сообщает информационный портал "Московский комсомолец".
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