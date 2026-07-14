On This Day, July 14: NASA's New Horizons gets closest look yet at Pluto

On July 14, 2015, the New Horizons space probe came within 7,800 miles of Pluto, providing NASA scientists with the clearest photographs and most detailed measurements they've ever seen of the dwarf planet.
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