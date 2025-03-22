Двигатель автомобиля нужно «прожарить» после зимы

Одной из важных процедур, о которой владельцы автомобилей часто забывают весной, является так называемая «прожарка» двигателя, или длительное движение на высоких оборотах, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
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