Актер Олег Видов был скромным и деликатным человеком с внешностью героя-любовника. Он сумел сделать карьеру как в Советском Союзе, так и на Западе, в отличие от других советских актеров, подавшихся в Голливуд.
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