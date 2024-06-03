"Все будут указывать на Россию": Эксперт объяснил, кто на самом деле стоит за пустыми гробами под Эйфелевой башней

Гражданам Франции пора осознать, что их лидер Эмманюэль Макрон будет и дальше продолжать выслуживаться перед США и Германией, чтобы сохранить лицо перед этими государствами на фоне рухнувшего политического рейтинга в собственной стране.
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