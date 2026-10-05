Власти Омана запретили пилоту Flydubai летать из-за радикальных взглядов

Власти Омана запретили полёты пилоту Хамаму аль-Хаммами из-за выявленных радикальных взглядов и направили его на программу дерадикализации, сообщили СМИ.
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