Мэр Барнаула проголосовал на выборах президента

В краевой столице постарались создать максимально комфортные условия для горожан, чтобы они смогли исполнить свой гражданский долг, отметил Вячеслав Франк Глава Барнаула Вячеслав Франк проголосовал на выборах президента России.
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