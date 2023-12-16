Запад проводит над Украиной новый эксперимент: сколько ВСУ продержатся при минимальном финансировании

За последние несколько недель российские войска освободили Хромово (Артёмовское), Марьинку, вошли в городскую черту Авдеевки, осуществляя её всё более глубокий охват, частично заняли Новомихайловку и Степовое (Степное), выбили противника с северных подступов к Синьков.