Уроки Израиля для России: Предельная жёсткость на фронте и в тылу

М

ММ

"У нас же с начала войны тип с накладной бородой спокойно и свободно измывается над Россией и армией, и никому до него нет дела."- а это вообще о ком? Почему наши законы действуют избирательно? Кто-то отправил хохлам 5000 рублей - посадили на несколько лет. А кто-то и деньги отправлял и гавкает на Россию и НИЧЕГО! ПОЧЕМУ???