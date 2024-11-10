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Уроки Израиля для России: Предельная жёсткость на фронте и в тылу

Уроки Израиля для России: Предельная жёсткость на фронте и в тылу

Коллаж Царьграда В последнее время у многих русских Израиль вызывает чувство лёгкой зависти. Например, по поводу того, как он без рефлексий уничтожает своего врага, обезглавив "ХАМАС" и уничтожая одного за другим всех претендентов на смену, в то время как мы третий год позволяем Зеленскому и компании гулять у линии фронта и собирать против нас оружие.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;У нас же с начала войны тип с накладной бородой спокойно и свободно измывается над Россией и армией, и никому до него нет дела.&quot;-  а это вообще о ком?  Почему наши законы действуют избирательно? Кто-то отправил хохлам 5000 рублей - посадили на несколько лет. А кто-то и деньги отправлял и гавкает на Россию и НИЧЕГО! ПОЧЕМУ???
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3 час.
В
Василий
Евреи действительно молодцы, и за своего солдата готовы буквально &quot;пасть всем разорвать&quot;, чего не скажешь про нашего самого главного енерала. Участника СВО буквально убивают, а его насильникам условное порицание или минималка. И часто это делают чуждые России лица, официально живущие в стране. Как говорится - ничего личного, только бизнес.
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1 час.
Валерий Евстафьев
Россия не запад и не Израиль, где цель оправдывает любые средства. Россия ставит благородные цели и добивается их благородными средствами.
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36 мин.

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