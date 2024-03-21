Reuters: Индия теряет прибыль и возможности, бойкотируя российскую нефть

Все больше индийских нефтеперерабатывающих заводов планируют отказаться от использования судов «Совкомфлота», что может негативно сказаться на поставках российской нефти в Индию и сузить рынок сбыта российского черного золота.
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