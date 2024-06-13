Благотворительный облик Ангела “Розовая лента” вернется в Overwatch 2 в конце ию...

Благотворительный облик Ангела “Розовая лента” вернется в Overwatch 2 в конце июняBlizzard анонсировали возвращение благотворительного облика Ангела “Розовой ленты” в Overwatch 2, а также появления нового комплекта “Розовое золото”.
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