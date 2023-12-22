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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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IDC прогнозирует стремительный рост мирового рынка генеративного ИИ: $150+ млрд...

IDC прогнозирует стремительный рост мирового рынка генеративного ИИ: $150+ млрд...

IDC прогнозирует стремительный рост мирового рынка генеративного ИИ: $150+ млрд в 2027 годуПо оценкам International Data Corporation (IDC), глобальные затраты в сфере генеративного ИИ по итогам 2023 года составят более $19,4 млрд.

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