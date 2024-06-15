Первая LADA Aura появилась в салоне официального дилера марки

Старт продаж нового автомобиля LADA Aura, выпущенного отечественным производителем АвтоВАЗ, запланирован только на осень текущего года, но несмотря на это, новая модель уже появилась в одном из российских дилерских центров.
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