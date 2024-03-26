Предсказано подорожание одного вида кофе

На фоне дорожающего из-за информации о снижении производства во Вьетнаме кофе робуста, мировые цены на который растут 26 марта на 1,55 процента, в апреле могут подняться цены изготавливаемый из него напиток эспрессо, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
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