Предсказано подорожание одного вида кофе

На фоне дорожающего из-за информации о снижении производства во Вьетнаме кофе робуста, мировые цены на который растут 26 марта на 1,55 процента, в апреле могут подняться цены изготавливаемый из него напиток эспрессо, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.