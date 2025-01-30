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Врач Казачкова: бесконтрольный прием БАДов грозит повреждением почек и печени

Врач Казачкова: бесконтрольный прием БАДов грозит повреждением почек и печени

Бесконтрольный прием биологически активных добавок и витаминов может нанести серьезный вред организму, в частности, нарушить работу эндокринной системы, привести к образованию камней в почках, нарушению сердечного ритма, повреждению печени и другим проблемам со здоровьем.

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