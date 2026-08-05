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Слухи о родстве с Охлобыстиным, два кризиса в браке и обида на театр: как живет Дмитрий Лысенков

Слухи о родстве с Охлобыстиным, два кризиса в браке и обида на театр: как живет Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков — один из самых узнаваемых актеров в российском кино. Сам он без кокетства признается, что не считает себя красавцем, но именно выразительная внешность и харизма принесли ему десятки ярких ролей.

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