Украинский язык на "Первом канале": донбасский рэпер Аким Апачев спел песню на мове

Исполнитель из Мариуполя зачитал рэп на украинском языке в эфире русского телевидения.Рэпер Аким Апачев и певица Дарья Фрей в эфире "Новогодней ночи" на "Первом канале" спели песню "Пливе кача" на украинском языке.