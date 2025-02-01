Скучать пожилым не придется: с 1 февраля указание вступает в силу – доступно для россиян в возрасте от 55 до 83 лет Ольга БезродняяДля пожилых россиян в возрасте, вступают в силу изменения, которые помогут им улучшить жизнь и избавят от одиночества.