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Скучать пожилым не придется: с 1 февраля указание вступает в силу – доступно для россиян в возрасте от 55 до 83 лет

Скучать пожилым не придется: с 1 февраля указание вступает в силу – доступно для россиян в возрасте от 55 до 83 лет

Скучать пожилым не придется: с 1 февраля указание вступает в силу – доступно для россиян в возрасте от 55 до 83 лет Ольга БезродняяДля пожилых россиян в возрасте, вступают в силу изменения, которые помогут им улучшить жизнь и избавят от одиночества.

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