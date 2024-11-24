Военный аналитик: операция по пуску «Орешника» проведена идеально

Пуск баллистической ракеты «Орешник» по цели на Украине был проведен идеально, даже с учетом автоматического уведомления Россией США о ее пуске, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, 24 ноября сообщает РИА Новости.