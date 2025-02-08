В Курской области военные РФ уничтожили две «Бабы-яги» ВСУ

По информации пресс-службы Минобороны России, в небе над приграничным районом Курской области расчет беспилотного летательного аппарата инженерного подразделения группировки войск «Север» уничтожил два гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга».
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