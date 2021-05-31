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Чернобыльская авария была диверсией предателей-масонов?

Чернобыльская авария была диверсией предателей-масонов?

Ни для кого не секрет, что не последнюю роль в развале СССР наряду со многими другими причинами сыграла и авария на Чернобыльской АЭС, которая подорвала доверие не только ко всей советской ядерной энергетике, но и авторитет всей советской науки.

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Александр Зотов
Уважаемый автор указал на следствие,а не на причину развала СССР. По данному поводу архитектор перестройки АНЯковлев в своей книге Горькая чаша прямо указывает на план 7Д на 273 стр.по уничтожению СССР. Ссылка на Ю.Андропова можно ссылаться,только как на пособника в захвате политической власти подготовленными им кадрами. Перестройщики не стесняются своей роли и цели по уничтожению СССР и связи своей со спецслужбами Запада.Все эти доказательства в их книгах, выступлениях,высказываниях. Самое главное,что план 7 Д выполняется в ускоренном темпе.Критерий истины в практике.
Наум Наумов
Чернобыльская авария стала следствием деградации экономики СССР.

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