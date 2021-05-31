Чернобыльская авария была диверсией предателей-масонов?

Ни для кого не секрет, что не последнюю роль в развале СССР наряду со многими другими причинами сыграла и авария на Чернобыльской АЭС, которая подорвала доверие не только ко всей советской ядерной энергетике, но и авторитет всей советской науки.
Ни для кого не секрет, что не последнюю роль в развале СССР наряду со многими другими причинами сыграла и авария на Чернобыльской АЭС, которая подорвала доверие не только ко всей советской ядерной энергетике, но и авторитет всей советской науки.
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