Конгрессмены-демократы поддержали участие Байдена в выборах на пост президента США

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США по итогам закрытой встречи во вторник, 9 июля, заявили о своей поддержке планов президента Джо Байдена продолжать участвовать в выборах на главный пост в стране, – передает The Hill.
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