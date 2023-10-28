Василий Киртока: "С управлением кишиневским аэропортом могут справиться власти Молдовы и местные компании"

С управлением Международным аэропортом Кишинева могут справиться и молдавское государство, которое накопило достаточный опыт в успешном управлении крупными компаниями, и по крайней мере несколько десятков молдавских компаний.
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