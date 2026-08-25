Париж намерен заблокировать закупки Киевом вооружений вне ЕС за европейские деньги

Телеканал Euronews сообщил, что власти Франции намерены добиться формального ограничения на закупки Украиной вооружений из стран, не входящих в Евросоюз, за счёт средств, выделяемых из европейских фондов.
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