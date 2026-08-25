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Антифашист

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Париж намерен заблокировать закупки Киевом вооружений вне ЕС за европейские деньги

Париж намерен заблокировать закупки Киевом вооружений вне ЕС за европейские деньги

Телеканал Euronews сообщил, что власти Франции намерены добиться формального ограничения на закупки Украиной вооружений из стран, не входящих в Евросоюз, за счёт средств, выделяемых из европейских фондов.

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