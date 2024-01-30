Зачем людям нужна анонимность в Сети?

Интернет не так давно был местом, где можно было оставаться сравнительно анонимным. Сейчас власти практически всех стран «закрутили гайки» в этом вопросе, но, все равно, возможность скрывать свою личность в Сети осталась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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