Овечкин о прозвище The Great Eight: «Выбирали фанаты. Это был мой первый сезон в НХЛ»

«Сам ли я выбрал себе прозвище? Нет, выбирали фанаты. Это был мой первый сезон [в НХЛ], так получилось, что фанаты во мне увидели какого-то The Great (Великий — прим.
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