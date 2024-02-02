Россиянам назвали два слова, которые нельзя говорить при беседе с мошенниками

При подозрительном звонке самым лучшим решением будет прекратить общение. Однако уже сказанное в беседе может быть использовано против, поэтому ни в коем случае при таком разговоре не нужно говорить такие слова, как «да» и «нет».
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