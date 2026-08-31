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Тульские новости

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Тульский «Ураган» поразил пункт управления БПЛА

Тульский «Ураган» поразил пункт управления БПЛА

Тульский «Ураган» смёл позиции вражеских сил. Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункт управления беспилотниками противника.

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