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В Роспотребнадзоре дали советы по восстановлению организма после перенесенного COVID-19

В Роспотребнадзоре дали советы по восстановлению организма после перенесенного COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости» рассказала о способах восстановить организм после перенесенного коронавируса.

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