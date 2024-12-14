Лидер группы «Звери» подал в суд после отмены концерта в Твери

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Солист группы «Звери» Роман Билык обратился в Арбитражный суд Тверской области с иском к министру культуры региона Ксении Глинке и комитету по физической культуре и спорту.
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