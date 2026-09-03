В Москве пьяный мужчина ранил из аэрозольного пистолета женщину

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который после вмешательства в ссору двоих людей на Абрамцевской улице в Москве ранил из аэрозольного пистолета женщину.
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