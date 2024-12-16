Грозит опасностью: врач предупредила о вреде искусственных елок из ПВХ

Фталаты, присутствующие в ПВХ, могут выделяться из пластика и попадать в домашнюю пыль.В процессе производства искусственных елок и новогодних украшений нередко применяется поливинилхлорид (ПВХ), который содержит опасные вещества, способные негативно влиять на репродуктивную, эндокринную и дыхательную системы человека.
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