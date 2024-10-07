Боррель посчитал личным достижением 14 пакетов санкций против России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за время работы в должности Европейский союз (ЕС) предпринял ряд важных шагов, чтобы стать "геополитическим игроком, а не только коммерческим".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии