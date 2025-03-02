Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Макрон и Стармер выступили за месяц перемирия на Украине

Макрон и Стармер выступили за месяц перемирия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложил месячное перемирие на Украине в воздухе и на море, а также в отношении украинской энергоинфраструктуры.

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Комментарии
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Сергей Андросов
А шнурки им не погладить?
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20 час.
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