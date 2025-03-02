Макрон и Стармер выступили за месяц перемирия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложил месячное перемирие на Украине в воздухе и на море, а также в отношении украинской энергоинфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии