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Для русских водителей готовят новый штраф: Дело в скорой

Для русских водителей готовят новый штраф: Дело в скорой

Депутаты предложили ужесточить наказание за непредоставление преимущества машине скорой помощи.В Государственную думу внесли законопроект, что значительно ужесточает наказание за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи.

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