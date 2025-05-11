Для русских водителей готовят новый штраф: Дело в скорой

Депутаты предложили ужесточить наказание за непредоставление преимущества машине скорой помощи.В Государственную думу внесли законопроект, что значительно ужесточает наказание за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи.
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