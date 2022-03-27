Айза застряла на Шри-Ланки: «Я живу от одной панической атаки до другой. Хочу домой»

За последний месяц почти каждый второй артист неожиданно решил улететь в «запланированный отпуск». Многие быстро адаптировались к условиям новой жизни, но есть и те, кто сильно скучает по России.
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