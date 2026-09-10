10 фактов из истории, которые звучат как выдумка, но случились на самом деле

Дарья Лукьянова История полна событий, которые слишком странные, слишком смешные или слишком трагичные, чтобы попасть в школьную программу.
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