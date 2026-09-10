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10 фактов из истории, которые звучат как выдумка, но случились на самом деле

10 фактов из истории, которые звучат как выдумка, но случились на самом деле

Дарья Лукьянова История полна событий, которые слишком странные, слишком смешные или слишком трагичные, чтобы попасть в школьную программу.

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