Владимир Солодов: Камчатке и Чукотке необходима резервная линия интернет-связи

16 ноября на своих страницах в социальных сетях губернатор Камчатского края Владимир Солодов провёл прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей полуострова и прокомментировал аварию на магистральном интернет-кабеле, из-за которой Камчатка и Чукотка оказались в почти 14-часовом локдауне.
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