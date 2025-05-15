Бастрыкину доложат о сбившем ребёнка пьяном самокатчике в Екатеринбурге

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, которое возбудили в Екатеринбурге по факту наезда на шестилетнего ребёнка электросамоката под управлением нетрезвого водителя.
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